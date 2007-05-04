Украинские пограничники завернули из ”Борисполя” 39 итальянцев

Сегодня в аэропорту „Борисполь” сотрудники Государственной пограничной службы Украины отказали в пропуске 39 гражданам Италии - участникам благотворительного церковного хора, которые прибыли рейсом из Милана.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, во время пограничного контроля хористы предъявили инспектору коллективный паспорт, в который были внесены все участники группы, однако без фотокарточек. Такой документ согласно украинскому законодательству не дает права на пересечение государственной границы. В связи с нарушениями Закона Украины „Об ответственности за воздушные перевозки пассажиров через государственную границу Украины без надлежащих документов для въезда в Украину” компания-авиаперевозчик оштрафована. По состоянию на 9.00 30 человек были возвращены в Италию обратным рейсом, остальных отправят ближайшим рейсом.

Кроме того, за эти сутки через государственную границу не были пропущены еще две группы иностранцев – всего 22 человека, граждане Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана. Эти граждане намеревались въехать в Украину поездами, следовавшими из Санкт-Петербурга. Они не смогли подтвердить цель своей поездки и, вероятнее всего, являются трудовыми мигрантами, которым для продления срока легального пребывания на территории Российской Федерации нужны отметки о пересечении границы.