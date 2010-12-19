В Хмельницкой области ТКЭ нашла деньги на оплату долга за газ

В Хмельницкой области с начала года после вмешательства областной прокуратуры предприятия теплокоммунэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства возместили 22 млн. грн. за потребленный природный газ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурорскими проверками зафиксированы факты нарушений законодательства относительно своевременности оплаты за потребленный газ. Например, по рассмотрению предписания, внесенного Славутским межрайонным прокурором, местным ЖКО погашено 720 тыс. грн. задолженности за газ. По аналогичному предписанию прокурора предприятием тепловых сетей Полонского района оплачено 115 тыс. грн. газового долга.

Шепетовский межрайпрокурор опротестовал неправомерные действия служащих местного газового хозяйства, которые в отопительный период пытались прекратить поступление газа к объектам теплоснабжения.

Всего прокурорами области внесено более 70 документов реагирования, 20 должностных лиц привлечены к ответственности.

Справка УНИАН. За потребленный природный газ теплоснабжающие предприятия области задолжали 49,7 млн. грн.