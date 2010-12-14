Суд одного из штатов признал реформу Обамы неконституционной
03:35, 14 декабря 2010Общество
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Решение примет Верховный суд
Судья американского штата Вирджиния признал реформу здравоохранения, предложенную президентом США Бараком Обамой, неконституционной, сообщает Би-би-си.
Это первое, в своем роде, постановление суда, выступившего против введения нового закона.
Окончательное решение по данной ситуации будет принято Верховным судом США.
В марте Палата представителей США одобрила окончательную версию реформы здравоохранения, предложенную президентом Обамой.
В рамках реформы предполагалось ужесточить требования к частным страховым компаниям, лишив их возможности отказывать в обеспечении медицинской страховкой лицам, уже страдающим от заболевания, а также отказывать в оформлении пожизненной страховки.
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