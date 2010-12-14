Суд одного из штатов признал реформу Обамы неконституционной

Судья американского штата Вирджиния признал реформу здравоохранения, предложенную президентом США Бараком Обамой, неконституционной, сообщает Би-би-си.

Это первое, в своем роде, постановление суда, выступившего против введения нового закона.

Окончательное решение по данной ситуации будет принято Верховным судом США.

В марте Палата представителей США одобрила окончательную версию реформы здравоохранения, предложенную президентом Обамой.

В рамках реформы предполагалось ужесточить требования к частным страховым компаниям, лишив их возможности отказывать в обеспечении медицинской страховкой лицам, уже страдающим от заболевания, а также отказывать в оформлении пожизненной страховки.