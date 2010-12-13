Китайские лидеры обещают сдержать инфляцию
04:17, 13 декабря 2010Общество
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"Особо болезненная проблема"
Китайские лидеры пообещали сохранить темпы экономического роста в 2011 году, одновременно пытаясь сдержать инфляцию, сообщает Би-би-си.
Об этом было объявлено через день после того, как выяснилось, что инфляция за два с лишним года достигла рекордной отметки.
Несколько китайских городов уже ввели прямой контроль по ограничению роста цен на продовольственные товары.
Корреспонденты передают, что инфляция - это особенно болезненная проблема в Китае, где бедные семьи тратят до половины своих доходов на продукты питания.
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