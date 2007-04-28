Пундык подписи против Черновецкого собирать не будет: это был эксперимент

Гражданина Евгений ПУНДЫК, который получил разрешение столичной власти собирать подписи за референдум об отставке мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, заявляет, что инициирование данного референдума было «технологическим проектом».

Об этом Е.ПУНДЫК заявил в интервью «Газете по-киевски» (№95 от 28.04.2007).

«Это как технологический проект было важно», - в частности сказал он, добавив, что таким образом инициаторы референдума «ставили опыт» относительно того, можно ли его провести.

При этом Е.ПУНДЫК подтвердил, что группу по сбору подписей по проведению референдума зарегистрировал в КГГА с первого раза. В то же время он опроверг информацию, что работает в структурах столичной власти, и заявил, что на сегодняшний день не имеет постоянного места работы.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля и.о. заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимир ГОЛОВАЧ заявил, что более месяца назад была зарегистрирована одна инициативная группа граждан по проведению местного референдума, но за определенное время она не собрала необходимого количества подписей. На вопрос, почему раньше не была обнародована информация о регистрации этой инициативной группы, он ответил, что в законе не определено, кто должен делать официальное сообщение. «Потому по просьбе инициативной группы мы согласились, что они сами о себе будут сообщать», - отметил В.ГОЛОВАЧ. Он также сказал, что не помнит подробной информации об этой инициативной группе. «Я с ней не знаком», - добавил он.

25 апреля Депутат Киевсовета, лидер Партии свободных демократов Михаил БРОДСКИЙ заявил, что намерен обратиться в суд по поводу лишения киевлян командой городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО законного права выразить недоверие действующему мэру.

Комментируя факт регистрации КГГА первой инициативной группы по организации городского референдума об отставке столичного председателя, М.БРОДСКИЙ заявил, что эта инициативная группа является фальшивкой. “Это подставная группа ЧЕРНОВЕЦКОГО, цель которой - дискредитировать саму идею референдума в столице и лишить киевлян права на свободное волеизъявление”, - подчеркнул депутат Киевсовета.

«Среди 16 инициативных групп, которые занимались сбором подписей за проведение референдума, одна, возглавляемая никому не известным господином ПУНДЫКОМ, оказалась фиктивной. Ее задача - искусственно завалить своевременную сдачу подписей киевлян, чтобы вопрос отставки ЧЕРНОВЕЦКОГО еще год нельзя было выносить на референдум. Именно поэтому она и была зарегистрирована» - заявил М.БРОДСКИЙ. По его словам, таким образом столичная власть пытается цинично лишить киевлян конституционного права на свободное волеизъявление, а саму идею городского референдума превратить в фарс. М.БРОДСКИЙ сообщил, что также как депутат Киевсовета будет инициировать создание специальной комиссии из представителей правоохранительных органов для расследования “махинаций”, с помощью которых команда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО стремится всячески избежать референдума и лишить киевлян законного права выразить недоверие действующему городскому председателю.