Приватбанк ищет свои деньги и их охранника

«ПриватБанк» объявил о награде в размере 100 тыс. грн. за предоставление информации, способствующей установлению места нахождения исчезнувшего в Одессе 20 апреля т.г. сотрудника Государственной службы охраны и денег.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Согласно предоставленной информации, в указанный день бригада инкассации прибыла к предпоследнему объекту сбора денег. «Инкассатор банка и младший сержант милиции (сотрудник УГСО) зашли в инкассируемый магазин «Домотехника». Второй сотрудник УГСО Василий ГАЛКА оставался в машине, охраняя ранее собранные деньги. В 19.17, после окончания инкассации магазина, банковский инкассатор вместе с младшим сержантом милиции вернулись к автомобилю и обнаружили, что его двери заперты. В.ГАЛКА и 15 инкассаторских сумок, в которых находилось около 1,2 млн. грн., 120 тыс. долл. и 8,1 тыс. евро - отсутствовали», - говорится в пресс-релизе.

Сейчас милиция проводит мероприятия по розыску исчезнувшего работника государственной службы охраны и денег.

Кроме того, пресс-служба опровергает сообщение некоторых СМИ о том, что кражу денег с инкассаторской машины совершил инкассатор банка.

«Ошибка в информационном сообщении - принципиальная: полномочия инкассатора банка и вооружённого табельным оружием работника Государственной службы охраны, который, по законодательству, в составе бригады охраняет банковского инкассатора, кардинально различны. Кроме того, они, что очевидно даже непосвященному человеку, относятся к принципиально разным службам: если первый - сотрудник коммерческого банка, то второй - работник государственных правоохранительных органов. И подобная путаница не только наносит вред имиджу крупнейшего банка Украины, но и дезинформирует читателей», - говорится в пресс-релизе.

Банк оставляет за собой право обратиться с исковым заявлением о возмещении ущерба, нанесенного его деловой репутации, в случае, если не последует оперативное опровержение обнародованной в СМИ информации.