Умер народный артист Кирилл Лавров (фото)

На 83-м году жизни скончался народный артист СССР Кирилл Лавров. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Большом драматическом театре им. Товстоногова, в котором Кирилл Юрьевич до апреля работал в качестве художественного руководителя.

Кирилл Юрьевич Лавров родился 15 сентября 1925 года.

Окончил Астраханское авиационно-техническое училище (1945). С 1950 - актер Киевского академического театра русской драмы им. Леси Украинки, с 1955 - Ленинградского АБДТ им. М. Горького, с 1990 - художественный руководитель того же театра (с 1992 театр носит имя Г. А. Товстоногова). Совместно с Михаилом Ульяновым завершил работу над фильмом И.Пырьева "Братья Карамазовы" (1968).

Народный артист СССР (1972).

Специальный приз президента России "За выдающийся вклад в развитие российского кино" (2000).

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