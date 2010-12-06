На территории Свято-Троицкого монастыря нашли мину времен войны

В городе Ахтырка Сумской области на территории Свято-Троицкого монастыря в 200 м от жилых домов местные жители обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Сумской области.

Кроме того, в селе Малый Выстороп Лебединского района местный житель нашел предмет, похожий на взрывчатку. Пиротехническая группа из города Ромны установила, что это 45-мм минометная мина времен войны. При проведении проверки местности специалисты обнаружили еще один 122-мм артиллерийский снаряд.

Все взрывоопасные находки было успешно обезврежены пиротехниками ІІ специального регионального отряда быстрого реагирования МЧС.