На территории Свято-Троицкого монастыря нашли мину времен войны
00:53, 06 декабря 2010Общество
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Сообщает Сумское ГУ МЧС
В городе Ахтырка Сумской области на территории Свято-Троицкого монастыря в 200 м от жилых домов местные жители обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны.
Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Сумской области.
Кроме того, в селе Малый Выстороп Лебединского района местный житель нашел предмет, похожий на взрывчатку. Пиротехническая группа из города Ромны установила, что это 45-мм минометная мина времен войны. При проведении проверки местности специалисты обнаружили еще один 122-мм артиллерийский снаряд.
Все взрывоопасные находки было успешно обезврежены пиротехниками ІІ специального регионального отряда быстрого реагирования МЧС.
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