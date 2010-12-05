В Харьковской области долг предприятий по зарплате вырос до 135 млн.

В ноябре долг предприятий Харьковской области по зарплате вырос более чем на 6 млн. грн. и составляет 135 млн. грн., долг по уплате взносов в Пенсионный фонд увеличился почти на 7 млн. грн. – до 265 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на сайте Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя Харьковской ОГА Игоря ШУРМУ.

Заместитель губернатора отметил, что рост долгов по зарплате и взносам в Пенсионный фонд произошел в Боровскому, Волчанском, Валковском районах, городах Харьков и Купянск. Он акцентировал, что основной причиной роста долгов является неуплата государственными и коммунальными предприятиями текущих платежей.

По словам И.ШУРМЫ, на долю 5 предприятий приходится 54% общей суммы долга по выплате заработной платы и 43% долгов по взносам в Пенсионный фонд.

Среди самых больших должников он назвал ГП «Завод им. Малышева» (долги по зарплате 13 млн. грн., в Пенсионный фонд - 16 млн. грн.); Харьковский приборостроительный завод им. Шевченко (зарплата – 23 млн. грн., ПФ – почти 11 млн. грн.); Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (зарплата –17 млн. грн., ПФ - 51 млн. грн.); ГП «Харьковский электромеханический завод» (зарплата - 5,7 млн. грн., ПФ – 5,8 млн. грн.); КП «Горэлектротранс» (зарплата – 17,7 млн. грн., ПФ – 30,1 млн. грн.).

Прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН вчера на пресс-конференции отметил, что органы прокуратуры усилили надзор за предприятиями-должниками. Так, по его словам, в Харьковской области за 11 месяцев возбуждены 82 уголовных дела, из которых 69 уже направлены в суд. Привлечено к ответственности 532 должностных лица, возмещено более 94 млн. грн.

Прокурор области отметил, что его не устраивает ситуация с выплатой долгов по зарплате и взносов в ПФ, и предложил публично возбудить уголовное дело против руководителя предприятия-должника.

В то же время губернатор области Михаил ДОБКИН дал поручение руководителям районов области и городов областного значения составить реестр предприятий, выплачивающих зарплату в размере ниже минимального уровня.

«С каждым руководителем предприятия мы будем разбираться публично. Сейчас в области продолжается борьба с выплатой зарплаты «в конвертах». От этого зависит размер поступлений в местные бюджеты, и, соответственно, - возможность финансировать все то, о чем просят люди», - сказал М.ДОБКИН.

Как отмечалось во время областного селекторного совещания, зарплату ниже минимального уровня получают более 30% работников в 8 районах области.