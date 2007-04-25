Налоговая администрация не должна толковать нормы законодательства

Толковать нормы налогового законодательства должно исключительно Министерство финансов, считает первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Мы долго об этом говорили, но никак не удается преодолеть определенный консерватизм нашего законодателя и, в первую очередь, правительственной стороны. Речь идет о предоставлении разъяснений относительно налогового законодательства. По нашему мнению, поскольку Министерство финансов сегодня возглавляет работу по подготовке Налогового кодекса, поскольку именно за Минфином, в соответствии с Положением о Министерстве финансов, закреплено обеспечение реализации единой государственной финансовой, бюджетной, налоговой и таможенной политики, оно и должно давать эти разъяснения», - сказал он.

«У нас же в Кодексе опять разъяснения дает Государственная налоговая администрация. Я уверен в том, что совмещение в одном лице того, кто собирает налоги и того, кто дает разъяснения, приведет к возникновению большого количества проблем в отношениях налогоплательщиков и ГНАУ», - отметил А.ШЛАПАК.

Он считает, что ГНАУ должно передать право этих разъяснений Министерству финансов по согласованию с Верховной Радой. «Такая норма существовала и существует на сегодня, когда речь идет о форме налоговой декларации, она согласовывается с Комитетом ВР, и мы считаем это правильным, поскольку это основной документ. При этом на сегодняшний день в новой редакции Кодекса эта норма исключается, и заменятся на право ГНАУ самостоятельно устанавливать форму налоговой декларации», - сказал А.ШЛАПАК.