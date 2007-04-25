Ющенко рассказал детям о корнях, клонах и Конституции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что образование должно стать стержнем украинской политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытого урока для учеников 9-11 классов Марьяновской общеобразовательной школы на тему: «Украина – европейское государство». Урок проходит в рамках рабочей поездки Президента по Киевской области.

В.ЮЩЕНКО отметил, что современный мир конкурентный „довольно агрессивный, он не простой, и каждая нация борется за место под солнцем, и есть определенные правила - какая нация побеждает. Когда-то побеждали нации, которые имели больше колоний, когда-то побеждали нации, которые вели политику агрессии, политику захватов. Мир изменился: сейчас выигрывает та нация, которая владеет, по сути, двумя вещами – образованием и технологиями. В этом есть ключ ответа - какой будет Украина завтра, послезавтра”, - сказал Президент, отметив важность реформы образования в Украине, приведение ее к европейским стандартам.

Также во время урока В.ЮЩЕНКО акцентировал внимание на важности знаний и сохранении украинской истории, языка. „Прошлое дает корень человеку, фундамент. Если ты хорошо знаешь свою историю, уверен: ты уже имеешь две трети ответа на то, как ты будешь жить, что ты будешь ценить, к чему ты будешь склоняться...”, - сказал Президент, добавив, что история дает возможность нации почувствовать свою сущность. „Язык - это первый идентификационный знак, который говорит о том, что мы украинцы”, - подчеркнул он, заметив, что необходимо знать много языков, но украинский язык должен быть для всех святым: „Это то, что нас объединяет с нашей семьей, с нашей родиной”, - отметил глава государства. Он подчеркнул, что родной язык является фундаментом нации. „Мир построен таким образом, что он требует уникальности. Интересны те, кто уникальны. Неинтересны те, кто как калька, как клоны повторяют друг друга. И потому для того, чтобы сохранить свое своеобразие, уникальность, в каждой стране мира есть программа, как сохранить то, что тебе родное, что тебе близкое”, - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, каждая такая программа начинается с программы поддержки родного языка.

Кроме того, во время открытого урока Президент сделал экскурс в историю Украины. Среди прочего, вспомнил об эпохе казачества, о Трипольской культуре. Отметив значимость этой культуры, он высказался за создание национального музея Трипольской культуры. Говоря о Конституции Пилипа Орлика, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что это была первая конституция мира, в которой были зафиксированы права и демократические принципы, которые через много веков пришли в Европу. Также этот документ предусматривал создание в Украине единой поместной церкви. „Пройдет время, и мы все увидим единую поместную церковь, апостольскую церковь”, - отметил Президент.

Он призвал учеников гордиться тем, что они украинцы и получать качественное образование.