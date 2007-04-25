СБУ пыталась захватить информационный центр Минюста?

Народный депутат, член фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что Верховная Рада должна обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку неправомерным действиям представителей Службы безопасности Украины.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он завил сегодня в ходе утреннего пленарного заседания парламента.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что вчера семеро представителей Службы безопасности Украины попытались захватить информационный центр Министерства юстиции.

По его словам, после того, как охрана Минюста потребовала объяснения, они перелезли через забор и «только металлические двери стали для них препятствием».

Народный депутат подчеркнул, что в это же время другие восемь сотрудников СБУ под предлогом вручения повестки попытались фактически захватить работника нотариальной службы с целью оказания давления и получения «нужных им сведений».

Он подчеркнул, что, сопоставляя такие действия сотрудников СБУ с тем, что Президент Украины за последнее время подписал 34 указа, «положения которых не соответствуют Конституции и законам», «мы вынуждены констатировать, что со стороны окружения Президента игнорируется основной демократический принцип – принцип верховенства права».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что силовые институты, подчиненные Секретариату Президента, начинают фактически заниматься политическим сыском и выполнять жандармские функции. «Мы вправе поставить вопрос перед Генеральной прокуратурой, почему Служба безопасности стала службой небезопасности, и кто в этом виноват», - сказал А.ЕФРЕМОВ.