В Киеве проходит акция «Зажги свечу памяти», посвященная памяти жертв Голодомора.

Как передает корреспондент УНИАН, на Михайловской площади возле мемориала жертвам Голодомора собрались около 200 человек. Участники акции зажгли свечи.

К мемориалу продолжают подходить люди для того, чтобы принять участие в этой акции.