В Киеве проходит акция «Зажги свечу памяти»

16:23, 27 ноября 2010
Общество
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На Михайловскую площадь подходят люди

В Киеве проходит акция «Зажги свечу памяти», посвященная памяти жертв Голодомора.

Как передает корреспондент УНИАН, на Михайловской площади возле мемориала жертвам Голодомора собрались около 200 человек. Участники акции зажгли свечи.

К мемориалу продолжают подходить люди для того, чтобы принять участие в этой акции.

 

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