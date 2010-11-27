В Киеве проходит акция «Зажги свечу памяти»
16:23, 27 ноября 2010Общество
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На Михайловскую площадь подходят люди
В Киеве проходит акция «Зажги свечу памяти», посвященная памяти жертв Голодомора.
Как передает корреспондент УНИАН, на Михайловской площади возле мемориала жертвам Голодомора собрались около 200 человек. Участники акции зажгли свечи.
К мемориалу продолжают подходить люди для того, чтобы принять участие в этой акции.
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