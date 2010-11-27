Умерла баба Параска

Из жизни ушел "символ Оранжевой Революции" Прасковья Васильевна Королюк.

Об этом нас сообщает Европейская партия Украины со ссылкой на ее родных.

Со времен революции ее звали просто баба Параска.

"Бывшая доярка из Тернопольской области, 1939 года рождения, имеющая семь классов образования, стала самым ярким представителем украинского народа, пришедшего на Майдан", - говорится в сообщении.

Накануне президентских выборов 2004 года она много ездила по селам Центральной и Западной Украины, агитируя за кандидата в президенты Виктора Ющенко.

А после была награждена за активное участие в Оранжевой Революции почетным знаком "Гвардия революции" и орденом Княгини Ольги III степени.

Украинская правда