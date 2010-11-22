В Мариуполе прошел митинг против Налогового кодекса

Сегодня в Мариуполе Донецкой области около 400 предпринимателей митинговали на площади под стенами городского совета, выражая поддержку участникам акции в Киеве, которые протестуют против нового Налогового кодекса, принятого 18 ноября Верховной Радой.

Как сообщает Мариупольский сайт ilich.in.ua, собравшиеся представители малого и среднего бизнеса требовали от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать Налоговый кодекс.

Принятую на митинге резолюцию протестующие предъявили местным властям для последующей передачи ее в Киев.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе.