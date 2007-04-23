Митинги срывают международный конкурс молодых пианистов

VII международный конкурс молодых пианистов памяти Владимира Горовица, который проходит сейчас в здании Национальной филармонии в Киеве, может сорваться из-за шума, доносящегося со сцены оппозиции на Европейской площади.

58 пианистов из 22 стран мира вынуждены воспринимать классическую музыку под "аккомпанемент" "попсы" и выступлений политических лидеров, пишет Газета по-киевски.

«Звук с улицы проникает сквозь стены, окна. Мы стали его заложниками, так прокомментировала изданию ситуацию импресарио конкурса Ирина Полстянкина. - Одни динамики стоят около Украинского дома, вторые – рядом с Аркой Воссоединения. Звук рикошетом отражается от гостиницы "Днепр", склонов, других зданий и возвращается к нам, не давая возможности ни конкурсантам настроиться на исполнение, ни членам жюри оценить степень мастерства».

"Переселиться" в другое помещение конкурсанты не могут. Ведь из всех киевских театров и дворцов культуры только зал филармонии обладает необходимой акустикой для таких выступлений. А сам конкурс Горовица проводится один раз в два года и является единственным в Украине, получившим международное признание – он принят во Всемирную федерацию музыкальных конкурсов.

«Когда звучит тихая спокойная музыка, а с улицы в это время доносится "Нас мільйони, хай їм грець", то о каком качестве исполнения можно говорить, – рассказывает Ирина Полстянкина. – Электронная и акустическая музыка несовместимы». Руководство филармонии даже обращалось в разные фирмы, которые обслуживают аппаратуру, с вопросом, есть ли какие-либо заграждения, способные защитить от лишнего шума, может быть, экраны, шторы. Но таких еще не придумали. Хотя с учетом постоянно нарастающей политической активности в столице, сделать это следовало бы в самое ближайшее время.