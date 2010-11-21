Грабитель вынес золото из ювелирного магазина

Сотрудники милиции задержали 26-летнего мужчину, который среди бела дня ограбил ювелирный магазин в городе Охтырка Сумской области: грабитель похитил золотые изделия на сумму 65 тысяч 400 гривен.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью Охтырского городского отдела УМВД Украины в Сумской области, для розыска грабителя мобилизовали весь личный состав горотдела, провели подворный обход, отработаны продавцы и скупщики золотых изделий, но это не дало никакого результата. Позже была получена оперативная информация, при проверке которой удалось установить личность подозреваемого. В результате его задержали в Харькове.

Во время обыска у него дома стражи порядка изъяли четыре золотых цепочки. Остальное награбленное он успел сдать в ломбард.

Предварительное следствие установило, что подозреваемый уже долгое время живет в Харькове, а в Охтырке живет его мать. Поэтому ограбление он решил совершить именно в этом городе. Придя в ювелирный магазин, он дождался, чтобы все покупатели вышли. Потом попросил продавца показать цепочку. Когда она открыла витрину с золотыми изделиями, грабитель быстро достал газовый баллончик и брызнул ей в лицо. Злоумышленник выхватил из витрины все золотые цепочки, которые там были, и выбежал на улицу. Когда продавщица нажала кнопку тревоги, то было уже поздно: грабитель сел в такси, которое предварительно вызвал, и исчез в неизвестном направлении.

Он объяснил свои преступные действия трудным материальным положением.

Как выяснилось, мужчина уже имел проблемы с законом и был судим за совершение грабежа и мошенничество: в последний раз он освободился с мест лишения свободы в 2007 году.

В этот раз он обвиняется по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины («грабеж в значительных размерах»), за которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.