Завтра существенных осадков не ожидается

Завтра в Украине существенных осадков не ожидается, только ночью на Левобережье и в Крыму, а днем на Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в Украине местами туман. Ветер слабій, в западной части - юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 11°; днем 6-11°, в Крыму и на юге Одесской области 11-16°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 2-7°.

В Киевской области в понедельник осадки не ожидаются, местами туман. Ветер слаб. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11°. В Киеве температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°.