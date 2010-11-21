Украинские паспорта хотят заменить пластиковой ID-картой

В Украине внутренние паспорта хотят заменить пластиковой ID-картой, которая действует сейчас во многих странах мира. Об этом пишет газета "Сегодня" Когда такая замена может произойти, директор Госдепартамента ГИРФЛ МВД Украины Евгений Мамонов точной даты пока не называет (неофициально говорят до 2015 года). Консорциум ЕДАПС заверил, что технически готов производить такой документ уже сейчас. Его стоимость будет 13 евро (140 грн.) за штуку (отпускная цена бланка внутреннего паспорта сейчас — около 15 грн.). Какая информация будет в новом паспорте украинца, пока не решено. «Кроме ФИО, фото, прописки, сведений о браке и детях, могут распорядиться вносить еще и группу крови. В других странах в этом документе есть информация о страховке и льготах гражданина, а вот сведения о прописке и семейном положении считаются конфиденциальными, — уточнил замгендиректора ЕДАПСА Драников. — Такие ID-карты сейчас есть у офицеров Интерпола. Размером они с водительское удостоверение и содержат чип с биометрическими данными».

Еще раньше — во втором полугодии 2011 года — могут появиться и новые загранпаспорта. Тоже с чипами размером со спичечную головку, которые можно будет пополнять новыми данными. «Введение таких документов — это еще и условие Европы для предоставления Украине так называемой «дорожной карты», — говорит Александр Драников. — Сейчас решают, какие именно биометрические данные будут внесены на этот чип. На нем может содержаться информация о геометрии кисти руки, об овале лица, отпечатках пальцев и рисунке сетчатки глаза. Но от последнего постепенно в мире отказываются, потому что террористы научились использовать глазные капли, которые меняют рисунок». По словам Евгения Мамонова, внедрение таких чипов поможет эффективнее бороться с организованной преступностью, ведь чип будет хранить отпечатки пальцев, а их не подделать.

Для того чтобы ввести такие документы, нужно оснастить Госпогранслужбу, милицейские отделения и налоговиков устройствами, которые бы считывали информацию с чипов. В МВД говорят, что украинцам не придется в срочном порядке менять старые загранпаспорта на новые. Старые будут действительны до окончания своего срока