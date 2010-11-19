СМИ: на украинских ПХГ могут появиться "трубопроводные" войска Газпрома

Военизированные подразделения трубопроводных войск в составе «Газпром» могут в ближайшее время появиться на украинских подземных хранилищах газа (ПХГ). Об этом COMMENTS.UA.

По информации издания, в начале ноября украинско-российский газотранспортный консорциум решил включить в сферу своей деятельности аренду украинских подземных хранилищ газа.

Издание напоминает, что несколько лет назад в РФ была принята доктрина Энергетической безопасности, которая, по сути, дала Кремлю право считать российскими стратегическими объектами газопроводную инфраструктуру соседних стран. Затем, в 2007 году, Кремль взялся за усиление «трубопроводных» войск, наделив «Газпром» правом содержания собственных военизированных формирований (с охраной и службой безопасности их спутать сложно).

Страны Восточной Европы, входящие в ЕС, подобным поворотам российской политики особо не возмутились, поскольку почти все они входят в атлантическую систему безопасности. Иное дело со странами Средней Азии. Кроме очень богатого газом Туркменистана, эти страны все как одна входят в систему коллективной безопасности ОДКБ СНГ («Ташкентского пакта»), работа которой предполагает довольно-таки высокий уровень взаимного согласования военных планов, в том числе планов военной защиты компрессорных станций и хранилищ газа.

С Украиной с этой точки зрения все еще хуже. Она не входит ни в одну из систем безопасности. Соответственно, выглядит почти идеальным плацдармом для отработки новых российских амбиций по контролю над «стратегически важными транспортными объектами за пределами границ РФ». В Беларуси, например, эти амбиции уже давно имеют вид регулярных маневров российских войск в районах расположения газокомпрессорных станций и газопроводов.

Эксперты утверждают, что «Газпром» вряд ли откажется от возможности, пользуясь случаем, расположить в Западной Украине, где находятся подземные газовые хранилища, свои войска. А значит Украина имеется все шансы получить еще 12 военных российских баз на своей территории, пишет COMMENTS.UA.