В Ивано-Франковской области будут искать кроманьонцев

Польские и украинские научные экспедиции вблизи села Старуня Богородчанского района Ивано-Франковской области надеются найти забальзамированное тело человека плейстоценовой эпохи - кроманьонца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор Института экологической безопасности и природных ресурсов Ивано-Франковского национального университета нефти и газа профессор Олег АДАМЕНКО. (По данным ученых, кроманьонцы жили в плейстоценовую эпоху четвертичного периода кайнозойской эры, которая началась около 1 млн. лет назад.)

Как сказал профессор, сто лет назад в одной из шахт горного воска (озокерита) возле села Старуня рабочие нашли хорошо сохранившиеся останки мамонта и волосатого носорога.

По словам О.АДАМЕНКО, нынешние исследования изотопного состава нефти и газа в этом районе показывают, что на глубинах до 20 м здесь до сих пор находится очень высокое скопление органики. Ученые допускают, что в озокерите можно найти еще туши волосатых носорогов, мамонтов, а возможно, даже тело первобытного охотника кроманьонца.

Если ученым удастся найти тело этого человека, это будет величайшая сенсация нынешнего века. В 2007 году в Старуне будут работать три научные экспедиции, сообщил профессор.

Село Старуня известно еще и тем, что здесь есть действующий вулкан.