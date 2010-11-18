Милиция начала проверку угроз журналисту луцкой газеты

В Луцке милиция начала проверку по факту угроз физической расправой журналисту городской газеты "Новая волна".

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, вчера вечером в дежурную часть Луцкого городского отдела милиции обратился журналист и сообщил, что неизвестные угрожали ему физической расправой.

По словам заявителя, как отмечается в сообщении МВД, накануне журналисту на мобильный позвонила коллега и сообщила, что в офисе его ожидают незнакомые люди, которые хотят обсудить рабочие вопросы, после чего договорились о встрече в городе.

Во время встречи двое незнакомцев вели себя вызывающе и угрожали журналисту физической расправой.

"Этот факт зарегистрирован в Луцком городском отделе милиции, проводится проверка", - сообщили в МВД.