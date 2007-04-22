Дом офицеров ЧФ РФ в Феодосии украсили государственными флагами Украины

Активисты Всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческое братство» сегодня в 9 часов утра в Феодосии установили два государственных украинских флага на гарнизонном Доме офицеров Черноморского флота РФ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН лидер этой организации Олег ЯЦЕНКО, государственные флаги стандартных размеров под гимн Украины установили под 45-градусным углом на стене у входа.

По словам О.ЯЦЕНКО, «проведением данной акции мы хотим подтолкнуть органы власти Украины к выполнению своих обязанностей по защите суверенитета и установления законности в отношениях с российским Черноморским флотом, который грубо нарушает Конституцию Украины и украинско-российские базовые соглашения по Черноморскому флоту».

По состоянию на 9.30 флаги оставались на стене Дома офицеров. Местная милиция уже проинформирована о событии.