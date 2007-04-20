100 лучших налогоплательщиков

Сегодня сто активнейших налогоплательщиков Киева по итогам 2006 года получили награды от Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, победителей награждали в десяти номинациях, которые отвечают десяти отраслям столичного хозяйства: банки, инвестиционные компании, транспорт, коммуникации, товары потребления, энергетика, торговля, производство продуктов питания, медиа, строительство.

В десятку лидеров по уплате налогов вошли такие известны компании, как ЗАО «Киевстар GSM», ОАО «Райффайзен банк Аваль», ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины», ЗАО «Оболонь» и ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», Киевский городской филиал ЗАО «Укртелеком», ЗАО «Украинский мобильный зв’язок», Акционерный коммерческий банк «Правэкс-банк», АО закрытого типа «Украинская независимая ТВ-корпорация», ЗАО холдинговая компания «Блиц-информ».

По информации КГГА, в прошлом году ситуация с налогами значительно улучшилась. Так, в бюджет столицы за 2006 год поступило 6,1 млрд. грн. отчислений, что на 50,7% больше, чем за 2005 год (+2,1 млрд. грн.). А только за январь 2007 года казначейство Киева получило 412,2 млн. грн., что почти на 62% больше, чем за такой же период 2006 года.

«Я очень рад поздравить людей, за счет которых киевляне получают пенсии и социальные выплаты, работа которых ведет к наполнению городского бюджета», - сказал мэр столицы.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поблагодарил компании, которые сделали наибольшие отчисления в городской бюджет. «Я считаю, что государство, в том числе и столичная власть, сделали не все возможное для того, чтобы вы меньше времени тратили на бюрократические процедуры. Но в моей программе есть все эти моменты, и я постоянно обсуждаю это со своими заместителями. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы облегчить вам жизнь и упростить длинные и сложные процедуры получения самых простых документов», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.