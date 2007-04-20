Средь бела дня в киевском метро житель Грузии ранил милиционера

Сегодня днем в Киевском метрополитене житель Грузии ранил заточкой сотрудника милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге журналистам заместитель начальника Главного управления МВД Украины в г. Киеве Владимир БЕРЕЗАН. По его словам, инцидент произошел на территории станции метро “Святошин”. По информации В.БЕРЕЗАНА, сотрудник милиции из охраны метрополитена остановил мужчину с просьбой, чтобы тот предъявил ему свои документы. Вместо этого, отметил В.БЕРЕЗАН, мужчина вынул заточку и ударил милиционера в грудь.

По словам В.БЕРЕЗАНА, получивший ранение милиционер госпитализирован в больницу МВД.

Человек, ранивший милиционера, задержан. По предварительным данным, это гражданин Грузии, 1954 года рождения, который, по его же словам, проживал в Киевской области и работал на одном из объектов строительства.