Мороз: оппозиция продолжает получать зарплату депутатов ВР

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что депутаты оппозиционных фракций, несмотря на досрочное прекращение Президентом полномочий ВР, продолжают получать заработную плату.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по его словам, “за те два дня, когда начали выдавать заработную плату за предыдущий месяц, получили зарплату 84 депутата из фракции БЮТ и 51 – из «Нашей Украины». «Поэтому у меня возникает вопрос, они сложили свои полномочия, а почему тогда ходят за зарплатой вне очереди?», - спросил А.МОРОЗ.

Он также высказал уверенность, что те народные депутаты, которые получили заработную плату, не имели никакого намерения писать заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

А.МОРОЗ также напомнил, что статья 81 Конституции Украины четко предусматривает порядок сложения полномочий народными депутатами. В частности, по словам Председателя ВР, депутаты должны лично подавать соответствующие заявления на рассмотрение ВР, а не Президенту.

Кроме того, напомнил А.МОРОЗ, летом прошлого года депутаты-оппозиционеры уже делали подобные заявления о намерении 150 народных депутатов прекратить свои полномочия. «А оказалось, что никаких заявлений никто не писал», - сказал А.МОРОЗ. Он также отметил, что считает подобные заявления «чистым пиаром». «Это что-то вроде русской поговорки – «и рыбку съесть, и депутатом остаться», - сказал Председатель ВР.

А.МОРОЗ также выразил удивление тем, что депутаты оппозиционных фракций, несмотря на Указ Президента о роспуске ВР, воспользовались своим правом и оформили командировку на заседание ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля депутаты двух фракций БЮТ та «Наша Украина» приняли решение о досрочном прекращении своих депутатских полномочий.

Народный депутат Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ) назвал это созданием «правовых оснований» для подписания Президентом Украины нового указа о роспуске ВР в случае, если КС признает нынешний указ Президента неконституционным. А.ПОРТНОВ отметил, что в случае, когда треть состава ВР напишет заявления о досрочном сложении депутатских полномочий, Президент сможет подписать новый указ на новых основаниях.

***Статья 82 Конституции предусматривает, что Верховная Рада Украины является полномочной при условии избрания не менее двух третей (300) от ее конституционного состава. Во фракцию БЮТ входят 125 депутатов, «Нашей Украины» – 77. В то же время ряд депутатов приобщились к коалиции.

19 апреля Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что все без исключения депутаты фракции БЮТ написали на имя Президента заявления о сложении с себя депутатских полномочий.

Она отметила, что заявления были написаны на имя главы государства, поскольку сама ВР и руководители парламента на сегодняшний день нелегитимны.