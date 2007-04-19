СБУ получила новые данные относительно судьи КС Станик

Служба безопасности Украины сообщает, что сегодня, 19 апреля 2007 г., поступило еще одно обращение 57 народных депутатов Украины с требованием ускорить проверку информации относительно коррупционных деяний судьи Конституционного Суда Сюзанны СТАНИК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ, отметив, что в обращении также предоставлены дополнительные данные для выяснения фактов коррупции.

“В связи с выступлением сегодня и.о. Генерального прокурора Виктора ПШОНКИ относительно обнародования 16.04.2007 г. на брифинге в Службе безопасности Украины, по его словам, “недостоверной информации о якобы незаконном получении одним из членов семьи Станик С.Р. недвижимого имущества, в т.ч. квартир, земельного участка, автомобилей” СБУ отмечает: “Во время проведения брифинга 16.04.2007 г. в СБУ на вопрос журналистов было сообщено о проводимой Службой безопасности Украины проверке по обращению четырех народных депутатов Украины о приобретении и реализации нежилых помещений и земельных участков “одним из близких родственников” судьи Конституционного Суда Украины”. На данное время, отмечает пресс-центр СБУ, проверка продолжается, проводится объективно и беспристрастно, в пределах полномочий Службы безопасности Украины и в соответствии с требованиями действующего законодательства с целью установления объективной истины.

“Материалы проверки согласно запросу Генеральной прокуратуры Украины сегодня будут направлены в ее адрес для предварительного изучения и принятия решения в соответствии со ст. 97 УПК Украины”, - подчеркивает пресс-центр СБУ.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля, пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Следственное управление Генеральной прокуратуры Украины возбудило уголовное дело по факту вмешательства в деятельность судей Конституционного Суда, в том числе и деятельность судьи-докладчика С.СТАНИК, при рассмотрении по существу дела по представлению о конституционности Указа Президента о досрочном прекращении полномочий парламента.

Сегодня в парламенте В.ПШОНКА заявил, что, по мнению Генпрокуратуры, обнародованная на брифинге руководства Службы безопасности Украины информация о якобы незаконном получении одним из членов семьи С.СТАНИК недвижимого имущества является недостоверной и не содержит никаких объективных данных. По его словам, в связи с этим Генпрокуратура в порядке надзора затребовала соответствующую информацию у СБУ.