Райзер верит, что Украина может войти в сотню стран, благоприятных для бизнеса

Директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер считает реальным вхождение Украины в первую сотню стран мира, благоприятных для ведения бизнеса.

В частности Райзер отметил, что для этого Украине необходимо предпринять еще очень много шагов для улучшения инвестиционного климата и повысить конкуренцию внутри страны, сообщает Украинская правда со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина предприняла некоторые шаги для улучшения ситуации в качестве сферы ведения бизнеса, но недостаточно для того, чтобы сделать тот радикальный прыжок, который нужен стране, чтобы войти в первую сотню благоприятных стран мира для ведения бизнеса. По нашему мнению, для Украины это абсолютно возможно сейчас ", - сказал Райзер.

Он также считает, что Украина должна сосредоточиться на проведении экономических реформ.

По его мнению, если все заинтересованные стороны не примут участия в реформах, достичь успеха в этом процессе будет очень сложно.