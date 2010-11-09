Райзер верит, что Украина может войти в сотню стран, благоприятных для бизнеса
Но надо сделать еще много шагов...
Директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин Райзер считает реальным вхождение Украины в первую сотню стран мира, благоприятных для ведения бизнеса.
В частности Райзер отметил, что для этого Украине необходимо предпринять еще очень много шагов для улучшения инвестиционного климата и повысить конкуренцию внутри страны, сообщает Украинская правда со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина предприняла некоторые шаги для улучшения ситуации в качестве сферы ведения бизнеса, но недостаточно для того, чтобы сделать тот радикальный прыжок, который нужен стране, чтобы войти в первую сотню благоприятных стран мира для ведения бизнеса. По нашему мнению, для Украины это абсолютно возможно сейчас ", - сказал Райзер.
Он также считает, что Украина должна сосредоточиться на проведении экономических реформ.
По его мнению, если все заинтересованные стороны не примут участия в реформах, достичь успеха в этом процессе будет очень сложно.