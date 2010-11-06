В Сумах пересчитывают голоса на четырех участках

В Сумах объявление результатов местных выборов задерживается из-за пересчета голосов избирателей на четырех участках.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Сумской городской территориальной избирательной комиссии, в частности, решение повторно пересчитать бюллетени на трех участках, которые относятся к избирательному округу № 26, суд принял на основании того, что двух кандидатов-мажоритарщиков, претендующих на депутатский мандат в городской совет, в этом округе разделил всего один голос.

Кроме того, члены ТИК пересчитывают и голоса избирателей на участке № 104, на котором члены комиссии чуть ли не дольше всех подводили итоги голосования.