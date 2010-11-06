В Сумах пересчитывают голоса на четырех участках
15:29, 06 ноября 2010Общество
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Объявление результатов задерживается
В Сумах объявление результатов местных выборов задерживается из-за пересчета голосов избирателей на четырех участках.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Сумской городской территориальной избирательной комиссии, в частности, решение повторно пересчитать бюллетени на трех участках, которые относятся к избирательному округу № 26, суд принял на основании того, что двух кандидатов-мажоритарщиков, претендующих на депутатский мандат в городской совет, в этом округе разделил всего один голос.
Кроме того, члены ТИК пересчитывают и голоса избирателей на участке № 104, на котором члены комиссии чуть ли не дольше всех подводили итоги голосования.
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