В ближайшие дни синоптики прогнозируют дождливую погоду с заморозками ночью.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 19 апреля, в западной части ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории преимущественно без осадков, только в восточных областях и в Крыму днем небольшой дождь.

Температура ночью 2-7°тепла, в восточных областях, на севере Левобережья, в Крыму и Приазовье на почве и местами в воздухе заморозки 0-3°; днем 9-14° тепла; в Карпатах на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла.

20-21 апреля переменная облачность, временами дождь (20 апреля в Карпатах, 21 апреля на севере Левобережья местами с мокрым снегом); 21 апреля в западных областях без осадков.

Температура ночью 1-6° тепла, в Украине, кроме восточной, а 21 апреля и южной части, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла, 20 апреля в южной и восточной части 13-18°, 21 апреля в северной части 6-11°.

22-23 апреля в Украине без осадков. Ночью заморозки 0-5°; температура днем 7-12° тепла, 22 апреля в западных областях, 23 апреля в Украине 10-16°; на Южном побережье Крыма ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

Завтра в Киеве и области синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Дождь, местами сильный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 9-14°, в Киеве ночью 5-7°, днем 9-11° тепла.

20-21 апреля в столице и области сохранится переменная облачность. Без существенных осадков, только днем 20 апреля пройдет дождь. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 20 апреля 9-14° тепла, 21 апреля 6-11° тепла.

22-23 апреля без осадков. Ночью заморозки 0-5°, температура днем 22 апреля 7-12° тепла, 23 апреля 10-15°.