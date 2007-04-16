Кто осквернил мусульманское кладбище

Крымская милиция призывает общественность оказать активную помощь следствию в поиске лиц, которые осквернили 35 могильных плит на мусульманском кладбище в симферопольском селе Софиевка.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК.

Как напоминает милиция, 15 апреля - в поминальный день - придя на сельское кладбище, люди обнаружили многочисленные повреждения могил мусульманского сектора и обратились в МВД. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Симферопольского райотдела милиции.

Предположительно, преступление было совершено в ночь с 14 на 15 апреля.

Данное происшествие официально зарегистрировано в Симферопольском райотделе милиции, идет проверка, по итогам которой будет возбуждено уголовное дело по факту вандализма и хулиганства. Проводятся активные оперативно-розыскные мероприятия, опрашиваются местные жители, отметили в ЦОС.

Милиция просит граждан сообщать имеющуюся информацию по телефону доверия Симферопольского райотдела милиции. Конфиденциальность гарантируется.