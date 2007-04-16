Тимошенко: программа нового правительства уже готова

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что предвыборная программа БЮТ станет программой правительства, сформированного демократическими силами по результатам досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе представления предвыборной программы БЮТ на межпартийном съезде политических партий, входящих в состав Блока Юлии Тимошенко.

«Нам не нужно будет, как сегодняшнему правительству, год жить без программы, потому что им просто стыдно в программе написать, что они пришли для того, чтобы поделить остаток государственных ресурсов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ убеждена, что после досрочных выборов демократические команды подпишут коалиционное соглашение и сформируют правящую коалицию. «Я хочу напомнить, что коалиционное соглашение подписано, и оно действует на тот момент, когда мы побеждаем демократической командой. Я знаю, наша победа будет. Я знаю, что коалиция демократических сил будет создана и что программа нашего правительства будет одновременно внесена с утверждением премьер-министра», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО представила основные принципы предвыборной программы БЮТ, в том числе в области культуры и СМИ, в области социальной и экономической политики. Среди основных положений программы БЮТ - проведение судебной реформы, отделение власти от криминальных кланов, разработка Налогового кодекса, подготовка нового текста Конституции, также Пенсионного кодекса.