В Киеве негде хоронить умерших

В Киеве планируется построить кладбище и крематорий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Ирену КИЛЬЧИЦКУЮ.

По ее словам, пока руководство города изучает вопрос об отводе земельных участков Главному управлению ритуальных услуг для обустройства нового кладбища и строительства крематория с колумбарием.

«В последнее время растет напряженность, связанная с отсутствием свободных мест для захоронения умерших граждан на кладбищах города, - заметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ. – На сегодняшний день исключение составляет лишь Северное кладбище в Броварском районе. Но даже там свободных мест хватит всего на 3-4 года. Хотя согласно действующим нормативам, при существующей численности жителей в Киеве необходимо наличие территории под кладбища площадью 600 га”.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ обратилась к председателям всех постоянных комиссий Киевсовета и руководителям всех ее депутатских фракций и групп с предложением приобщиться к вопросам, связанным с поиском участков под строительство кладбища с возможностью сооружения на нем мемориала почетных захоронений (площадью 100-150 га) и крематория (20-25 га). Именно такая площадь позволит обеспечить захоронение в ближайшие 10-15 лет, отметила заместитель председателя КГГА.

«В случае положительного решения этих вопросов нам еще понадобится технологическое время на проектирование и строительство названных объектов, поэтому их эксплуатацию сможем начать через 2–3 года после оформления государственного акта на землю», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.