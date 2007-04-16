Сотрудник прокуратуры, возбудивший дело против Лавриновича, попал в больницу

Сотрудник Киевской городской прокуратуры, который возбудил уголовное дело в отношении министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, находится в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Главной службы по вопросам деятельности правоохранительных органов Секретариата Президента Валерий ГЕЛЕТЕЙ на брифинге для прессы по итогам встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с руководителями силовых ведомств.

В.ГЕЛЕТЕЙ рассказал о течении событий вокруг прокуратуры и возбуждения уголовного дела против А.ЛАВРИНОВИЧА. В частности, о том, что прокурор города Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ лично отменил уголовное дело в отношении А.ЛАВРИНОВИЧА из-за отсутствия оснований.

Кроме того, В.ГЕЛЕТЕЙ напомнил, что, по сообщению народных депутатов, после приезде в прокуратуру Киева заместителя Генпрокурора Виктора ПШОНКИ был проведен обыск в кабинете начальника отдела киевской прокуратуры Анатолия МАТИОСА на наличие взятки.

При этом В.ГЕЛЕТЕЙ добавил, что в настоящее время А.МАТИОС, который возбудил уголовное дело в отношении А.ЛАВРИНОВИЧА, находится в больнице после сердечного приступа.