В Киеве торгуют поддельными талонами на бензин

ООО “ТНК-ВР Украина” предупреждает о фактах мошенничества с талонами на топливо в Киеве.

Как сообщили УНИАН в департаменте по рекламе и PR ООО "ТНК-ВР Украина", в частности, в начале апреля в Киеве активизировались мошенники, реализующие поддельные талоны на топливо ТНК.

Основным местом продажи фальсифицированных документов избраны площадки возле столичных кинотеатров, рынков и торговых центров. Мошенники предлагают приобрести, в частности, талоны на бензин А-95 по цене 3 грн./литр.

На поддельных талонах изображен искаженный логотип ТНК, указаны реквизиты горячей линии ТНК, талон заверен печатью ООО «СМАРТ Лтд», код 20880787.

Компания СП ООО «Кершер», владеющая и управляющая сетью автозаправочными комплексами (АЗК) ТНК в Киеве, вынуждена заявить, что ООО «СМАРТ Лтд» не имеет никакого отношения к Группе компаний «ТНК-ВР Украина» и не имеет права реализовывать топливные талоны для приобретения нефтепродуктов в сети АЗС ТНК.

Кроме того, СП ООО «Кершер» не предлагает к продаже какие-либо топливные талоны и не принимает их к оплате за нефтепродукты на собственных автозаправочных комплексах ТНК в Киеве.

Справка УНИАН. СП ООО «Кершер» входит в Группу компаний «ТНК-ВР Украина». Компания владеет и управляет 6 автозаправочными комплексами под брендом ТНК в г. Киеве.