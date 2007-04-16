У Ющенко придумали ”выборы в рассрочку”

В Секретариате президента готовы поэтапно финансировать внеочередные выборы в Верховную Раду, если деньги из бюджета на их проведение не поступят в ближайшее время.

Об этом сообщает "Дело" со ссылкой на источник в секретариате президента.

"За организацию выборов рассчитаются по факту", - предположил источник, называя такой вариант наиболее реальным.

Как отмечают в секретариате, первоочередной задачей для проведения выборов является печать бюллетеней, что делает исключительно Государственный полиграфический комбинат "Украина".

"ЦИК может договориться с комбинатом о рассрочке по оплате продукции на 1-3 месяца и расплатиться уже после выборов. Такая ситуация частое явление в сфере госзакупок", - сказал источник издания.

Наиболее простая финансовая составляющая выборов - постоянные расходы ЦИК: они финансируются непосредственно из госбюджета, в котором предусмотрена соответствующая статья в размере 156 млн. грн, отмечают в секретариате.

Материально-техническую поддержку работы территориальных избирательных комиссий планируется перепоручить местным властям.

"На это потребуются не особо крупные суммы, поскольку в основном речь идет о предоставлении и оснащении помещений", - отметили в секретариате, добавив, что профинансировать эти затраты можно за счет резервных фондов местных бюджетов.

Самым проблемным является вопрос оплаты труда сотрудников территориальных избирательных комиссий. По словам источника, тут возможны несколько вариантов.

Скорее всего, с сотрудниками комиссий поступят точно так же, как и с комбинатом "Украина" – пообещают расплатиться позже, отмечает издание.

"На последних парламентских выборах один член региональной комиссии в среднем обходился государству в 500 грн., однако большую часть зарплаты им все равно выплачивали партии, поэтому люди отнесутся к этому с пониманием", - отметил источник.

Как известно, глава ЦИК Ярослав Давыдович оценил проведение выборов в 340 млн. грн.

В свою очередь, правительство финансировать выборы отказывается.

Украинская правда