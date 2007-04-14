Предприниматель осуждён на 5 лет за неуплату налога

Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепропетровска за неуплату свыше 1 млн. грн. налогов осудил местного предпринимателя к 5 годам лишения свободы с последующим лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на три года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области - начальник управления налоговой милиции Владимир ПАСИЧНИК.

По его словам, в 2006 году против предпринимателя было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах), ч.2 и ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов и использование заведомо поддельных документов).

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

В.ПАСЕЧНИК отметил, что с начала 2007 года управлениями налоговой милиции в суды были переданы 14 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов предпринимателями Днепропетровской области.