Сколько российских флагов будет достаточно для Севастополя

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО считает, что Черноморский флот России при использовании российских флагов в Севастополе должен исходить из чувства меры.

Об этом он заявил в опубликованном сегодня интервью газете «Зеркало недели».

«Мы понимаем, деятельность российского Черноморского флота, базирующегося на территории Украины, связана с использованием государственной символики. Но должно быть чувство меры», - сказал первый замминистра.

«Мне кажется, ни в одном городе Российской Федерации нет столько российских триколоров, как в Севастополе. Злоупотребление использованием государственной символики одного государства на территории другого - не что иное, как неуважение к суверенитету последней», - добавил он.

По словам В.ОГРЫЗКО юристы украинского МИДа, изучив закон «О Государственном флаге Российской Федерации», обнаружили, что судно, которое ходит под государственным флагом иностранного государства должно во время пребывания во внутренних водах России или стоянки в порту РФ, кроме своего флага, поднимать, согласно международным морским обычаям, также и российский государственный флаг.

Он отметил, что, когда украинская сторона предложила российской стороне соблюдать такие же правила при стоянке в Севастополе – то есть, вместе с российским поднимать и украинский, то услышала от некоторых российских коллег, что это было бы противоестественно.

«Меня такая позиция откровенно удивляет. Разве наши флаги не могут развеваться рядом? Разве это оскорбление для россиян? Я не понимаю такого отношения», - подчеркнул первый замминистра иностранных дел Украины.

Он еще раз отметил, что, по мнению украинского МИДа, следует ограничить использование государственной символики России в Севастополе определенным количеством объектов флота.

«Тогда это будет выглядеть нормально, а не так, как сейчас, — завуалированное навязывание определенных символов», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.