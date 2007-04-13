Янукович: этот Конституционный суд надо распускать

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Конституционный Суд нужно будет «распускать», если он не сможет принимать решения, или попадет под влияние какой-то политической силы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал, отвечая на вопросы польских СМИ.

«Если мы убедимся, что Конституционный Суд не способен принимать решения и он находится под воздействием той или другой политической силы, мы должны принять тогда решение распустить этот Конституционный Суд», - заявил В.ЯНУКОВИЧ. При этом он подчеркнул, что после роспуска Конституционного Суда, если политики примут такое решение, «безусловно, встанет вопрос другого решения – досрочных выборов». «Но на каких условиях?» – отметил он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, необходимо привести в соответствие Закон «О выборах». Дальше – привести в соответствие с Законом «О ЦИК» деятельность ЦИК. «То есть осуществить подготовительные меры. И, условно говоря, взять на эти подготовительные работы срок времени. При выполнении этих условий по всем направлениям: изменения в Закон «О выборах», приведение в соответствие ЦИК и т.д., то есть этот пакет будет выписан. Выборов мы не боимся, мы готовы к любым выборам. Никаких проблем в этом нет. Но нам нужно, чтобы выборы проходили только в правовом поле. Если правовое поле отсутствует, мы это должны признать, отсутствует, что тормозится работа Конституционного Суда. Нужно, чтобы Генеральная прокуратура здесь работала – кто ее тормозит и почему. Дальше. Этот Конституционный Суд нужно распустить. Генеральная прокуратура должна довести это дело до конца – кто затормозил работу Конституционного Суда, кто виноват – политики или сами судьи. И дальше принимается политическое решение. Если Конституционный Суд неспособен работать, принимается политическое решение о досрочных выборах, но при этом условия – приведение Закона «О выборах», как говорят, к требованиям. Дальше – ЦИК в соответствие с Законом «О ЦИК». И другие условия. Все выполняется, и тогда мы видим срок проведения досрочных выборов. Если это будет сделано быстро, за неделю мы выполним условия, то, условно говоря, до этой недели добавить еще два месяца и тогда мы увидим дату проведения выборов. Если невозможно - месяц, тогда еще добавить до месяца, тогда это будет через три месяца. То есть это не проблема, но если Конституционный Суд способен работать, он должен дать ответ: способен он работать или нет сегодня. Если способен, тогда мы подождем, когда будет решение», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем он отметил, что готов ждать решения КС полгода и даже год. А если Конституционный Суд признает указ Президента конституционным, «тогда мы будем идти на выборы, все». «Если он признает, что указ Президента – неконституционен, тогда Президент также будет идти на выборы, то есть тогда будут досрочные президентские выборы и тогда будет приниматься политическое решение о внеочередных парламентских и внеочередных президентских выборах и все идем на выборы, избираемся и проходим чистилище, то, о котором говорил Президент, через украинский народ. Все проходят чистилище», - считает премьер.

Также В.ЯНУКОВИЧ заявил, что если указ Президента признают неконституционным, он будет первый, кто будет защищать Президента. «На него многие будут нападать, а я его буду защищать», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.