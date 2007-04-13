Уголовное дело министра юстиции - это желание, выданное за действительность

В Генеральной прокуратуре Украины и прокуратуре г. Киева опровергают сообщения отдельных СМИ о возбуждении уголовного дела в отношении министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель генпрокурора, руководитель Главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат КУЗЬМИН по просьбе прокомментировать эту информацию, ответил: «Какое дело? Кто возбудил? Мне об этом ничего неизвестно».

В свою очередь, прокурор г. Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ на тот же именно вопрос ответил, что никакие материалы в отношении министра юстиции А.ЛАВРИНОВИЧА в прокуратуру Киева не поступали. «Это какие-то выдумки», - добавил он.

Депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО сообщил сегодня «Украинской правде», что прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении министра юстиции А.ЛАВРИНОВИЧА.

"У нас на руках есть постановление о возбуждении уголовного дела в отношении ЛАВРИНОВИЧА по факту невыполнения им требований указа Президента (о роспуске парламента) и нарушения избирательных прав граждан", - сказал В.ПИСАРЕНКО.

По словам депутата, представители БЮТ обращались в Шевченковскую районную прокуратуру в связи с действиями А.ЛАВРИНОВИЧА, однако "никакого решения они не принимали", после чего они обратились в прокуратуру Киева.

Ранее Министерство юстиции отказалось визировать избирательную документацию партии "Батьківщина" для подачи ее в Центризбирком с последующим участием в выборах.