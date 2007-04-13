У депутата Львовского облсовета угнали машину прямо из гаража
19:01, 13 апреля 2007Общество
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Ведется расследование
В городе Пустомыты Львовской области из частного гаража депутата Львовского областного совета, члена фракции “Наша Украина”, главного врача Львовской областной клинической больницы Александра ЛЕМИШКО неизвестные похитили автомобиль “Тойота-Камри”, 2006 года выпуска.
Как информировал УНИАН источник в Главном управлении МВД Украины во Львовской области, злоумышленники разрезали стену металлического гаража и таким образом завладели автомобилем.
По данному факту проводится расследование.
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