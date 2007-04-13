Ющенко предупредили: завтра любая козявка обжалует результат выборов

"Донецкий городской совет, рассмотрев сложившуюся ситуацию, констатирует, что обеспечить проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины в полном соответствии с законодательством Украины нет возможности, поскольку законодательством Украины не урегулирован ряд важных вопросов, связанных с проведением внеочередных выборов", - говорится в решении.

"На 12 апреля 2007 года не получено ни одного решения Центральной избирательной комиссии, направленного на обеспечение внеочередных выборов народных депутатов Украины 27 мая 2007 года. Не принято решение относительно формирования окружных избирательных комиссий, хотя сроки проведения этой работы уже прошли. До настоящего момента не обеспечено финансирование выборов", - отмечается в документе.

По мнению депутатов, "в таких условиях, стремление провести любой ценой внеочередные выборы в Верховную Раду Украины, неминуемо ведут к нарушению законодательства Украины и резкому обострению общественно-политической ситуации, созданию искусственных проблем в экономике и социальной сфере, а также противостоянию различных политических сил".

Учитывая вышеизложенное, городской совет решил "принять к сведению, что обеспечение проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, возможно только после внесения необходимых изменений в законодательство о выборах и принятия Конституционным судом Украины решения о конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины".

Депутаты также решили обратиться к Президенту Украины Виктору Ющенко с предложением, приостановить действие Указа от 2 апреля 2007 года "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины", до решения вышеизложенных вопросов, принять, в пределах своих полномочий меры, направленные на обеспечение стабильности в государстве и политической консолидации в обществе.

За принятие данного решения проголосовали 55 депутатов из 57, находившихся в сессионном зале.

Данное решение будет направлено Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету министров.

"Нас подталкивают к тому, чтобы мы изначально готовили и проводили нелегитимные выборы. Завтра, любая козявка, которая закончила какой ни будь техникум экономико-правовой, с псевдо-юридическим образованием, обжалует в любом районном суде результаты этих выборов, потому что они кого-то не устроят", - сказал депутат от Партии регионов Андрей Голубев.

КИД