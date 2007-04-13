«Укрзализныця» добавила 20 поездов на майские праздники

“Укрзализныця” продолжает работу по назначению дополнительных поездов на майские праздники, и по состоянию на 13 апреля уже назначены 20 поездов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов продолжается, в случае необходимости железными дорогами еще будут назначаться дополнительные поезда.

В частности, на сегодня Юго-Западная железная дорога назначила 7 дополнительных поездов, Приднепровская железная дорога - 8 дополнительных рейсов и поездов, Одесская железная дорога - 3 поезда, Южная и Донецкая дороги назначили по одному дополнительному поезду.

Кроме того, по данным «Укрзализныци», «Российские железные дороги» назначили на сегодня 10 дополнительных поездов на майские праздники.

Напомним, «Укрзализныця» назначала на пасхальные праздники в этом году 36 дополнительных поездов.