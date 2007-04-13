Судьи, которые будут отменять Указ Ющенко ”под копирку”, сами пойдут под суд

Прокуратура начала возбуждать уголовные дела в отношении судебных постановлений, которые приостанавливают действие Указа Президента о роспуске парламента.

Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН.

В частности, прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по факту подделки и использования постановления Томаковского районного суда Днепропетровской области о приостановке действия Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 и 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

“Я хочу отметить, что по тем постановлениям, которые выносятся под копирку, - вы можете сравнить одно, второе – они все одинаковы, и прокуратура начинает возбуждать уголовные дела”, - сказал И.ПУКШИН.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Секретариат Президента получил решение Томаковского райсуда Днепропетровской области о приостановлении избирательного процесса. И.ПУКШИН заявил, что по информации руководства Верховного Суда, этот документ поддельный. Учитывая изложенное, он обратился в правоохранительные органы с целью проверки этого факта.

Ввиду того, что суды, в частности Феодосийский и Артемовский, начинают выносить неправосудные решения, Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО проверить законность вынесения указанных решений, напомнил И.ПУКШИН. «По моему мнению, указанные постановления не правосудны. В Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность судей за вынесение неправосудных решений», - сказал заместитель председателя Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, городской суд Феодосии 6 апреля приостановил действие Указа Президента Украины В.ЮЩЕНКО о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, а 7 апреля – отменил свое решение.

6 апреля решение о запрещении проведения выборов принял и Артемовский суд г. Луганска. Позже тот же суд отменил свое решение.

10 апреля Президент поручил генпрокурору изучить и дать адекватную оценку постановлениям судов о запрещении выполнять Указ главы государства о роспуске Верховной Рады. По мнению Президента, в подобных случаях имеют место «политические интриги», а суды явно вышли за пределы своей компетенции, перебирая на себя полномочия Конституционного Суда.