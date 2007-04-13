Бойко заверил ”Газпром”, что все будет путем

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО и председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины, стороны обсудили вопросы, связанные с текущими поставками и балансом газа, а также выразили удовлетворение итогами поставок газа в Украину и транзита российского газа европейским потребителям в первом квартале т.г.

Российская сторона подтвердила намерение выполнить взятые на себя обязательства по поставкам и транзиту природного газа через Украину в 2007 году, подчеркнув важность стабильности и прогнозируемости политики Украины в такой сфере, как поставки и транзит газа.

Как отметил А.МИЛЛЕР, «в «Газпроме» с озабоченностью наблюдают за развитием ситуации в Украине, учитывая исключительно важную роль страны в транзите российского газа европейским потребителям».

Ю.БОЙКО, со своей стороны, заверил, что «правительство Украины контролирует ситуацию в экономической сфере и обеспечит надежность и стабильность транзитных поставок российского газа в Европу».

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo с 1 января 2006 года является основным поставщиком российского и среднеазиатского газа в Украину.

«Газпром», которому принадлежит 50% акций RosUkrEnergo, продает трейдеру газ, который покупается в Средней Азии и добывается в России. RosUkrEnergo большую часть этого газа поставляет в Украину, а остальной экспортирует в Европу.

Украина с 2007 года закупает газ по 130 долл. за тысячу кубометров, в 2006 году газ поставлялся по 95 долл. за тысячу кубометров.