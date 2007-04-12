При столкновении загорелись «Toyota» и «Mercedes», погибли все

В Крыму на 41-м километре трассы Красноперекопск-Симферополь недалеко от села Войково сегодня днем столкнулись два автомобиля - «Toyota-minivan» и «Mercedes». В автодорожной катастрофе погибли пять человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в АРК, в результате столкновения обе машины загорелись. В семиместном микроавтобусе находилось два человека – водитель и пассажир, а в иномарке трое. Проезжавшие мимо водители пытались оказать помощь и потушить загоревшиеся машины. Освободить людей, зажатых искореженным металлом, не удалось.

Прибывшие через несколько минут спасатели Первомайского районного отдела МЧС Крыма тушили уже пылающие автомобили пеной. Огонь был настолько сильным, что расплавил некоторые металлические детали машин. В настоящее время проводится идентификация тел погибших. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины ДТП устанавливаются.