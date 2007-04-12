Ющенко подпишет Налоговый кодекс, принятый ”нелегитимной” Радой?

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Николай АЗАРОВ уверен, что после принятия Налогового кодекса Верховной Радой документ будет подписан Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ сообщил на брифинге сегодня.

«Налоговый кодекс ожидает вся страна, вся промышленность, поэтому он будет принят. Во-первых, я глубоко убежден, что ситуация нормализуется в ближайшее время, приступит к работе Верховная Рада, и Налоговый кодекс будет рассмотрен, принят и подписан Президентом», - сказал АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на расширенном заседании парламентского комитета по вопросам экономической политики Н.АЗАРОВ сообщил, что 18 апреля проект Налогового кодекса будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины, а еще через неделю - рассмотрен Верховной Радой.

Ранее первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Вадим КАЙЗЕРМАН заявлял, что проект Налогового кодекса предусматривает введение налога на недвижимость, который будет засчитываться в местные бюджеты.

Кроме того, в кодексе будет предусмотрено снижение налоговой нагрузки, в частности, на фонд оплаты труда и администрирование налогов, в частности НДС.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности в конце февраля разработал проект создания Налогового кодекса.

Концепцией, в частности, предлагается ограничение ставки налога на добавленную стоимость до 2009 года на 5% - до 15%, налога на прибыль - до 20%.

Кроме этого, финансовый комитет ВР предлагает ввести налог на имущество юридических и физических лиц.