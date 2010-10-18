Польша может уже завтра утвердить новое газовое соглашение с Россией

Польское правительство может утвердить новую редакцию газового соглашения со своим главным поставщиком Россией на заседании 19 октября.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил вице-премьер-министр Польши Вальдемар ПАВЛЯК.

„Договор был парафирован. Завтра будем представлять его на заседании правительства для утверждения”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Министерства экономики Польши сообщила о согласовании текста договора о поставках газа на переговорах в воскресенье, 17 октября.

Предыдущий утвержденный еще в феврале 2010 года договор между Польшей и РФ не был подписан из-за замечаний Еврокомиссии.

Польша пытается договориться о дополнительных поставках газа из России с начала 2009 года, когда швейцарский трейдер „РосУкрЭнерго” прекратил выполнять свой контракт, по которому страна ежегодно получала 2,3-2,5 млрд. кубометров газа.