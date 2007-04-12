Черновецкий успокоил: слухи о долгах мэрии - провокация

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ опроверг информацию о долгах столичной мэрии за потребленный природный газ, назвав ее «провокационной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил, отвечая на вопросы журналистов относительно сообщения пресс-службы ДК “Газ Украины” о намерении отключить с 11 апреля от газоснабжения АЭК “Киевэнерго”.

«В настоящее время продолжается политическая борьба, в частности и против меня, самыми недозволенными способами», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. «Информация о том, что у нас отключили газ из-за того, что мы за что-то не заплатили - это провокационное сообщение. Мы за все заплатили. У нас 100-процентная оплата», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Мэр также посоветовал журналистам с подобными вопросами обращаться в дальнейшем к официальным источникам в Киевской городской государственной администрации, а не руководствоваться провокационными заявлениями.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Газ Украины» поручила ОАО “Киевгаз” и УМГ “Киевтрансгаз” отключить с 11 апреля от газоснабжения АЭК “Киевэнерго”. Такое решение ДК “Газ Украины” приняла из-за значительной задолженности АЭК “Киевэнерго” перед компанией за потребленный в этом году природный газ – более 72 млн. грн.

Пресс-служба компании также поинформировала: “Газ Украины” сообщила об отключении от газоснабжения предприятия-должника Киевскую городскую государственную администрацию”. Речь шла о том, что компания сообщила горгосадминистрацию как владельца “Киевэнерго” об отключении должника, которым является именно “Киевэнерго”. Однако, из-за стилистических разночтений в цитируемом предложении, многие СМИ “присвоили” статус должника самой Киевской горгосадминистрации.