Европарламент просит ”непонятную” Украину подождать с новым соглашением

Делегация Европейского парламента по сотрудничеству с Украиной предлагает Комитету иностранных дел отложить рассмотрение доклада Михала Томаша КАМИНСКИ относительно мандата на переговоры с Украиной о новом усиленном соглашении.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Брюсселе председатель делегации Адриан СЕВЕРИН.

“Мы вынесли такое предложение Комитету иностранных дел и надеемся, что оно будет принято”, - сказал он.

Депутат отметил, что это не следует рассматривать как санкции против Украины, а скорее как технический шаг, поскольку на сегодняшний день, до урегулирования политического кризиса, трудно понять, как и с кем проводить переговоры.

“В то же время, все должны понимать, что технические шаги иногда могут иметь политические последствия”, - добавил А.СЕВЕРИН.

Как сообщал УНИАН, в проекте доклада М.КАМИНСКИ предлагается, в частности, Совету ЕС заключить с Украиной соглашение об ассоциации с предоставлением европейской перспективы. Первые слушания по этому докладу были запланированы на сегодня, 12 апреля.